TORINO- Tramite il proprio profilo Twitter, la Juventus suona la carica per la partita di stasera, in programma alle ore 19:00 alla Dacia Arena di Udine, dove la squadra di Maurizio Sarri potrebbe festeggiare in anticipo un altro, ennesimo scudetto.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<