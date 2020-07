La Juventus punta forte su Jorginho

TORINO- Piccola rivoluzione in arrivo nel centrocampo della Juventus, almeno per quanto riguarda la prossima stagione. Maurizio Sarri avrebbe infatti avanzato una richiesta imprescindibile alla società: quella di portare in bianconero Jorginho, ex centrocampista di Napoli e Chelsea, che l’attuale allenatore della Juventus conosce benissimo. Per avanzare un’offerta al Chelsea la Juventus ha bisogno di far cassa, quindi si aspetterà prima qualche cessione, come quella di Gonzalo Higuain.

