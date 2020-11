TORINO – Andrea Pirlo può dare un sospiro di sollievo. Contro la Dinamo Kiev avrà a disposizione sia Bonucci che Chiellini. Il primo ha recuperato l’infortunio alla coscia ed è stato convocato con il Benevento senza essere rischiato. Con la Dinamo tornerà titolare. Discorso simile per il secondo, che ha recuperato e verrà convocato, ma non sarà titolare. Demiral invece tornerà a disposizione per il derby della Mole contro il Torino.