La Juve guarda in casa Roma: non solo Zaniolo nel mirino

TORINO – Nicolò Zaniolo è uno dei talenti più promettenti del panorama italiano, e la Juventus non può esimersi dal seguirlo per il futuro. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, i bianconeri non starebbero però pensando soltanto a Zaniolo, per cui la Roma chiederà almeno 60 milioni di euro. Paratici starebbe prendendo contatti con i giallorossi anche per parlare di Justin Kluivert e soprattutto di Lorenzo Pellegrini, altro grande talento nostrano che potrebbe completare la rifondazione del centrocampo della Juventus aggiungendo ancora qualità.