TORINO- In occasione del derby con il Torino vinto lo scorso fine-settimana, Gigi Buffon ha superato Paolo Maldini nella classifica di presenze in Serie A, portandosi a 648 in prima posizione. E la Juve, giustamente, ha voluto celebrare il proprio portierone. I guantoni e la maglia del numero 77 sono stati esposti al JMuseum, e saranno così visibili da parte di tutti i tifosi bianconeri.

