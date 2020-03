La Fiorentina punta Rugani

TORINO – L’esperienza di Daniele Rugani alla Juventus potrebbe concludersi al termine di questa stagione. Il difensore classe 1994 ha sempre faticato a trovare spazio nelle rotazioni bianconere, ma è ancora molto giovane e potrebbe avere molte possibilità di rilanciarsi. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Rugani sarebbe finito nel mirino della Fiorentina, che starebbe pensando a lui come rinforzo per la retroguardia in vista della prossima stagione.

