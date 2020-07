TORINO- La Juventus non è prima. Non stiamo parlando della classifica di Serie A ovviamente, ma di quella dei rigori assegnati, dove in testa c’è la Lazio di Simone Inzaghi con quindici rigori, a pari con il Genoa. Poi il Lecce con 13 e la Juventus con 12. Fanalini di coda Napoli e Brescia con 3, addirittura 0 per l’Udinese.

