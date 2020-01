Kurzawa, l’Arsenal sfida Juve e Inter

TORINO- Juventus sempre attenta sul mercato in cerca di possibili occasioni per rinforzare la propria rosa. Come capitato già spesso in questi anni, la dirigenza bianconera guarda al mercato degli svincolati, soprattutto per aggiungere forze fresche sulle fasce. Tra i vari profili seguiti c’è anche quello del laterale sinistro del Psg Layvin Kurzawa, in scadenza di contratto a giugno e con nessuna intenzione di rinnovare. Secondo quanto riportato da RMC Sport, però, anche l’Arsenal, così come l’Inter, sarebbe pronto a dare filo da torcere ai campioni d’Italia.