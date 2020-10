Koeman: “Suarez mandato via per ringiovanire la squadra”

TORINO – L’allenatore del Barcellona Koeman, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di NOS, dove ha parlato anche di Luis Suarez.

“Ho parlato con lui, gli ho spiegato la situazione, e ovviamente lui l’ha trovata difficile, ma non ho mai avuto problemi con lui. Alla fine ha preso la decisione di andarsene. Gli dissi allora che se fosse rimasto per qualsiasi motivo sarebbe stato uno del gruppo, e così avrebbe potuto dimostrare che mi sbagliavo. Avrebbe potuto rimanere qui con noi, ma il club ha sentito che dovevamo ringiovanire la squadra e ha deciso di dargli una via d’uscita”.