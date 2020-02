TORINO- Ceduto Emre Can al Borussia Dortmund, la Juventus conta ora in rosa sei centrocampisti. I bianconeri non potranno però contare sull’apporto di Sami Khedira ancora per diverso tempo, visti i problemi fisici che hanno colpito il tedesco dopo l’operazione di pulizia al ginocchio. Come svelato anche da Sarri in conferenza, è al momento difficile fare una previsione sul rientro in campo dell’ex Real Madrid, ritenuto ancora un elemento importante dell’undici titolare.