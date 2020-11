TORINO- Continua la vita da separato in casa per Sami Khedira alla Juventus. Il centrocampista tedesco, escluso dalle liste per campionato e Champions League, non sarà ovviamente a disposizione di Andrea Pirlo per la gara di domani con il Ferencvaros, ma sta continuando ad allenarsi senza sosta con il resto dei compagni, come dimostrato dal suo ultimo post sui social: