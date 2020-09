Khedira, nessuna novità sulla rescissione

TORINO- La Juventus continua a lavorare alla cessione degli esuberi presenti in rosa. Tra questi c’è Sami Khedira che, a causa dei continui problemi fisici che lo hanno colpito negli ultimi anni, non rientra più nei piani del club. La trattativa per la rescissione del centrocampista tedesco, però, non ha subito accelerazioni. Il numero 6, per lasciare la squadra, vuole infatti l’intero stipendio (6 milioni) che gli spetterebbe in questo ultimo anno di contratto. La società bianconera, però, non ha intenzione di spingersi oltre i 2,5 milioni.