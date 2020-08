Khedira, ancora tanti dubbi sul futuro

TORINO- Con l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina, la Juventus ha voluto dare il via ad una rivoluzione che coinvolgerà anche la rosa. Via molti over30, con Matuidi già in viaggio per gli USA. Sulla lista dei cedibili c’è poi anche Sami Khedira, la cui situazione è però più complicata rispetto a quella dell’ex Psg. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tedesco vorrebbe infatti rimanere a Torino, mentre la società ha altri piani e potrebbe presto proporre la rescissione al numero 6.

