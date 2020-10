TORINO- La Juventus ha individuato in Moise Kean l’alternativa ideale ad Alvaro Morata. Il classe 2000 è fuori dai progetti tecnici di Carlo Ancelotti, che lo ha escluso dalla lista dei convocati per la gara di mercoledì sera contro il West Ham. L’Everton, come riportato da Tuttosport, ha aperto alla cessione in prestito, a patto che il club bianconero, in futuro, riscatti il ragazzo, per il quale lo scorso anno è stato fatto un investimento da 30 milioni di euro.