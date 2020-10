Kakà: “Contento di vedere Pirlo in un grande club, godiamoci Ronaldo finchè si può”

TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Kakà ha parlato della Juve di Pirlo: “Mi piace vedere i miei ex compagni impegnati in grandi squadre. Andrea conosce bene il calcio e ha avuto la fortuna di lavorare con tanti grandi allenatori. Alla fine credo che però sarà unico nel suo genere anche in questo ruolo, ma se c’è il Milan ovviamente tifo Milan. Adoro gli amici, però il senso di appartenenza per un club non si può cancellare. Ronaldo? Impressionante, godiamocelo finchè è possibile. Cristiano ci mancherà quando smetterà e per gli amanti del calcio è bellissimo vederlo ancora in campo”.