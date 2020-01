Juventus women, Sembrant: “Club fantastico e ambizioso, in Italia mi trovo bene. Ronaldo uno dei miei idoli”

TORINO- Lisa Sembrant, calciatrice della Juventus women, ha risposto alle tante domande dei tifosi ricevute su Twitter: “Guarino? Ha grande esperienza e sto imparando molto da lei. Italia? Mi trovo molto bene qui, fin dal mio arrivo sono stata accolta con grande entusiasmo. Modelli? Al momento non ne ho, ma mi ispiravo a Cannavaro durante il mondiale del 2006. Crescendo, poi, i miei idoli erano Ljungberg e Ronaldo. Numero? Sono cresciuta giocando con il 2 e il 3 in Nazionale, indossando anche la 23. Poi ho voluto cambiare inventendo l’ordine dei numeri. Compagne? Rosucci è la mia sorellina, perchè io sono più grande di lei, ed una giocatrice fantastica. Girelli la più pazza e per fortuna abbiamo una sola Bacic. Avversarie? Le più ostiche sono Giacinti del Milan e Mauro della Fiorentina. Il campionato è più difficile qui che in Svezia, perchè è ad un livello maggiore in quanto a fisicità e tecnica”.