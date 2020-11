TORINO- Il Giudice Sportivo, con un comunicato, ha annunciato la squalifica di una giornata per Gianpiero Piovani, tecnico del Sassuolo femminile, per “aver rivolto, a fine gara all’allenatrice della squadra avversaria frase offensiva. Infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”. Dopo il pesante 4-0 subito dalla Juventus Women, altre difficoltà per le neroverdi, che non avranno in panchina il proprio tecnico contro il Verona.