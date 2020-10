Juventus women, Pedersen: “Contro il Milan sarà una bella sfida, non vediamo l’ora di giocare a San Siro”

TORINO- Ai microfoni di JTV, la centrocampista danese Sofie Pedersen ha analizzato la sfida tra la Juventus women e il Milan women: “Ho sempre voluto giocare in stadi importanti e avere la possibilità di farlo a San Siro è bello. Sarà una gara molto equilibrata, non vedo l’ora di scendere in campo. Fino ad ora abbiamo giocato due partite in cui abbiamo fatto molto possesso palla, segnando però solo nella ripresa. Queste partite hanno dimostrato la nostra mentalità, per cui se non segniamo subito continuiamo a giocare. Siamo consapevoli di poter migliorare ancora tanto, ma non significa che non siamo già una grande squadra. Stiamo cercando la condizione migliore per affrontare il Milan, io non sono infortunata e mi sento bene: sarò pronta! Sarebbe bello segnare anche a San Siro dopo averlo fatto allo Stadium, ma l’importante è vincere”.