TORINO- Come annunciato dalla FIGC sui propri canali ufficiali, la sfida di campionato tra la Juventus e il Milan femminili, previsto per il prossimo 5 di ottobre, si giocherà a San Siro. Non è certa la presenza dei tifosi sugli spalti, viste le restrizioni ancora in vigore per il Coronavirus, ma per le bianconere sarà sicuramente un’altra occasione importante, dopo aver disputato il match di campionato con la Fiorentina di due anni fa allo Stadium.