Juventus women, il calendario completo del prossimo campionato

TORINO- Al termine di questa stagione, la Juventus women ha conquistato il suo terzo scudetto consecutivo, arrivato a tavolino dopo l’interruzione del campionato post lockdown. Le campionesse d’Italia sono ora pronte a ripartire in vista della prossima annata, con il calendario che è stato svelato quest’oggi negli studi di Sky Sport. Esordio in casa contro l’Hellas Verona, mentre l’ultima giornata prevede la super sfida con l’Inter:

Giornata 1 & 12 | 23 Agosto & 24 Gennaio | Hellas Verona Women (C)

Giornata 2 & 13 | 30 Agosto & 7 Febbraio | Empoli (T)

Giornata 3 & 14 | 6 Settembre & 28 Febbraio | San Marino Academy (C)

Giornata 4 & 15 | 4 Ottobre & 7 Marzo | Milan (C)

Giornata 5 & 16 | 11 Ottobre & 21 Marzo | Fiorentina (C)

Giornata 6 & 17 | 18 Ottobre & 28 Marzo | Pink Bari (T)

Giornata 7 & 18 | 8 Novembre & 18 Aprile | Sassuolo (C)

Giornata 8 & 19 | 15 Novembre & 2 Maggio | Florentia (T)

Giornata 9 & 20 | 6 Dicembre & 9 Maggio | Napoli (T)

Giornata 10 & 21 | 13 Dicembre & 16 Maggio | Roma (C)

Giornata 11 & 22 | 17 Gennaio & 23 Maggio | Inter (T)

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<