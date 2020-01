Juventus women, Guarino: “Approccio alla gara sbagliato, meglio la ripresa”

TORINO- Dopo la sosta natalizia, la Juventus women è tornata in campo, travolgendo il Tavagnacco per 5-1. A dispetto del risultato, però, la gara non è stata semplice per le bianconere, rimproverate da coach Rita Guarino nel post-gara: “Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara ed eravamo spesso in ritardo sui palloni. Non sono contenta della prima mezz’ora, mentre sono sicuramente molto più contenta di com’è andato il secondo tempo. Arrivavamo da un periodo di pausa, quindi potevamo aspettarci di non essere nelle migliore condizioni, ma ci serva da capire che dobbiamo percorrere la strada che abbiamo davanti nel migliore dei modi, senza sbagliare gli approcci”.