TORINO- Come di consueto, l’AIC (Associazione Italiana Calciatori), ha reso noto, tramite la propria pagina Facebook, il nome della calciatrice del mese. Questa volta si tratta della numero 10 della Juventus women Cristiana Girelli, che sta vivendo un ottimo momento di forma. L’attaccante, infatti, ha è andata in gol in tutte le prime sei partite di campionato giocate dalla formazione bianconera: