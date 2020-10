Juventus women, Gama: “Contro il Milan ho rivisto carattere e solidità”

TORINO- Sara Gama, capitana e difensore della Juventus women, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: “Sono felice per la vittoria sul Milan, anche se non sono scesa in campo. Contro le rossonere ho rivisto il carattere e la solidità che ci contraddistinguevano e che, nonostante le vittorie, erano forse mancati nelle prime giornate. Salvai? Grande prestazione. Finalmente adesso siamo tre centrali di assoluto livello e questa è la condizione ideale perché ci darà la possibilità di rifiatare. Siamo una squadra che vuole competere ad alti livelli e il calendario così fitto di impegni rende indispensabile avere una rosa composta interamente da titolari”.