TORINO- Anche contro la Fiorentina, nella gara di ieri vinta per 4-0 dalla Juventus women, Cristiana Girelli ha messo la propria firma con un gol. La numero 10 bianconera infrange così un record, avendo messo a segno almeno una rete in tutte le prime cinque gare di campionato stagionali. Un traguardo che deve condividere con Patrizia Panico, che già era andata in gol nelle prime cinque gare della stagione 2013/14.