TORINO- La Juventus women non ha alcuna intenzione di fermarsi e, dopo le cinque vittorie consecutive di inizio campionato, centra un altro successo in casa delle Pink Bari. Partita che si chiude con un largo 4-0 in favore delle ragazze di coach Guarino, che restano in vetta a quota 18 punti dopo sei gare. Marcatrici dell’incontro sono state Caruso, Girelli (a segno da sei partite), Cernoia e Staskova.