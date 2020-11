TORINO- Arianna Caruso, centrocampista della Juventus Women, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di JTV: “Per me sarebbe un onore e un orgoglio arrivare a 100 presenze dando sempre tutto in ogni partita. Fare gol è una grande emozione, lo scorso anno c’ero riuscita poche volte. Alla Juve sono cresciuta tanto sia in campo, a livello tecnico e tattico, che fuori dal terreno di gioco”.