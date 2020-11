Juventus, via alla campagna con “Onetreeplanted”: 200 alberi piantati per ogni gol segnato

TORINO- La Juventus, con un post sui propri profili social, ha annunciato il via alla campagna con “Onetreeplanted”, ente di beneficenza che ha la missione di aiutare gli sforzi di riforestazione globale. Da oggi in avanti, ogni gol messo a segno dalla squadra bianconera consentirà di piantare 200 alberi: “Ora i nostri gol conteranno anche per le vittorie per l’ambiente! Juventus e @onetreeplanted danno il via alla loro campagna: 200 alberi piantati per ogni gol segnato”. E, dopo la gara con lo Spezia, in giro per il mondo ci saranno già 800 alberi in più…