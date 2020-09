TORINO- In attesa di mettere a segno qualche colpo per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirlo, la Juventus lavora per le sue giovanili. Il club bianconero, in queste ore, ha ufficializzato l’arrivo dal Novara del terzino Tommaso Barbieri. Il 18enne, che era richiesto anche dall’Atletico Madrid, ha firmato un contratto con scadenza nel 2025 e si unirà alla formazione under23 allenata da mister Lamberto Zauli: