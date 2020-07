Juventus under23, i convocati per la Carrarese

TORINO- Dopo il 2-0 rifilato al Padova, la Juventus under23 attende di affrontare ora la Carrarese nel secondo turno dei play-off per la promozione in Serie B. Fabio Pecchia, per la sfida alla formazione toscana, ha deciso di convocare 24 giocatori, tra i quali manca lo squalificato Fagioli: Nocchi, Coccolo, Peeters, Marchi, Portanova, Brunori, Mulé, Marques, Toure, Zanimacchia, Di Pardo, Rafia, Beruatto, Vrioni, Loria, Parodi, Frabotta, Siano, Dragusin, Wesley, Delli Carri, Alcibiade, Minelli, Ahamada.

