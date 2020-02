Juventus under23, i convocati di Pecchia per l’Albinoleffe

TORINO- Weekend di campionato anche per la Juventus under23, che scenderà in campo domani alle 15 contro l’Albinoleffe. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Pontedera, i bianconeri vanno a caccia dei tre punti, fondamentali per smuovere la classifica. Mister Fabio Pecchia, per l’occasione, ha deciso di convocare 22 calciatori: 1 Nocchi, 5 Muratore, 6 Peeters, 7 Marchi, 8 Portanova, 9 Brunori, 13 Mulè, 14 Marques, 15 Toure, 17 Zanimacchia, 18 Di Pardo, 19 Rafia, 20 Beruatto, 21 Vrioni, 22 Loria, 24 Frabotta, 27 Del Sole, 31 Dragusin, 32 Wesley, 33 Delli Carri, 34 Dadone, 36 Minelli.