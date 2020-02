Juventus under23, i convocati di Pecchia per il Monza

TORINO- Archiviato il passaggio in finale di Coppa Italia, ottenuto dopo un netto 4-0 ai danni della FeralpiSalò, la Juventus under23 è pronta a rituffarsi sul campionato. In calendario la sfida con il Monza, in piena lotta per la promozione, guidato dall’ex Mota Carvalho. Per il match, mister Pecchia da deciso di convocare 22 calciatori: 1 Nocchi, 3 Coccolo, 5 Muratore, 6 Peeters, 7 Marchi, 8 Portanova, 9 Brunori, 13 Mulè, 14 Marques, 15 Toure, 17 Zanimacchia, 18 Di Pardo, 19 Rafia, 20 Beruatto, 21 Vrioni, 22 Loria, 24 Frabotta, 27 Del Sole, 31 Dragusin, 33 Delli Carri, 34 Dadone, 36 Minelli.

