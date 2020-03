Juventus under23, con Pirlo potrebbe tornare anche Matri

TORINO- Sempre più forti i rumors che, per la prossima stagione, vorrebbero Andrea Pirlo alla guida della Juventus under23 al posto di Fabio Pecchia, che non avrebbe convinto la dirigenza bianconera con i risultati fin qui raggiunti. Come riportato da SerieBNews, inoltre, con l’ex centrocampista, anche un altro ex juventino potrebbe far ritorno a Torino per rinforzare la squadra B. Si tratta di Alessandro Matri, al momento svincolato e grande amico del’ex numero 21, con cui potrebbe tornare a lavorare dopo l’esperienza dal 2011 al 2013.

