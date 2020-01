Juventus under23, con il Novara è 2-2 in rimonta

TORINO- Dopo il successo sull’Arezzo, la Juventus under23 ottiene un pareggio dalla sfida contro il Novara. Al “Moccagatta” i bianconeri vanno sotto per 2-0, ma riescono poi a rimontare con Olivieri e Del Sole: “La gara parte su ritmi bassi, con le due squadre che si studiano, in cerca di reciproche debolezze e il primo squillo è targato Zanimacchia, ma la sua conclusione non trova lo specchio. Più pericoloso, invece, Bortolussi in area bianconera, sebbene anche il suo tentativo finisca alto. Al 19′ serve invece un grande intervento di Nocchi per negare il gol a Gonzales, con il portiere bianconero che si ripete un minuto dopo su Collodel, con l’aiuto anche dei compagni di reparto, bravi a evitare il più facile dei tap-in. Il primo tempo si chiude, così, sullo 0-0. In avvio di ripresa il Novara trova il vantaggio con Collodel, che al 48′ riesce a superare Nocchi. La Juve prova a riorganizzarsi a caccia del pari, ma gli ospiti, in contropiede, si portano sul 2-0: il gol lo firma Gonzales, che appoggia in rete l’assist di Cisco al 65′. Cinque minuti dopo Rafia viene espulso e i bianconeri restano in dieci, ma nonostante l’inferiorità numerica e lo svantaggio non smettono di crederci e al 79′ accorciano le distanze. Olivieri aggancia il pallone nel cuore dell’area di rigore e lo spara in rete, alle spalle di Marchegiani. Il gol riaccende le speranze e i ragazzi di Pecchia ci provano fino all’ultimo, fino alla fine. E al 90′ arriva il pareggio con Del Sole, che dagli undici metri non lascia scampo al portiere avversario. Gli sforzi finali del Novara per tornare in vantaggio vengono ben neutralizzati: finisce 2-2″.