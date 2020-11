Juventus under23, cambia l’orario del match con il Livorno

TORINO- Come comunicato dalla Lega Pro, la gara di campionato tra Livorno e Juventus under23 prevista per oggi, ha subito un cambiamento di orario. Il match, invece che alle 15, si giocherà infatti alle 20.45: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Livorno ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Livorno-Juventus U23, in programma mercoledì 4 novembre 2020, Stadio “Armando Picchi”, Livorno, abbia inizio alle ore 20.45, anziché alle ore 17.00”.