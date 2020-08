TORINO- La Juventud under19 deve dire addio alla Youth League dopo l’eliminazione agli ottavi di finale per mano del Real Madrid. L’illusorio vantaggio firmato Tongya e l’inferiorità numerica dei blancos (espulso Jordi all’11) non sono bastati alla squadra di Zauli, che si è dovuta arrendere davanti alla rimonta degli spagnoli firmata da Arribas, Gonzalez e Latasa. Per il Real, ora, c’è la sfida all’Inter.

