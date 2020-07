TORINO- Così come accadrà per la Juventus women, che tornerà in campo domenica, la Juventus under19 ha in programma un’amichevole per rimettere minuti nelle gambe dopo il lungo stop dovuto al lockdown. I baby bianconeri, in vista anche della gara di Youth League con il Real Madrid, scenderanno in campo il 5 agosto contro il Monza alle ore 17.30.

