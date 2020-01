Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali: quanti ritorni in campo!

Juventus-Udinese, Coppa Italia: ecco le formazioni ufficiali!

COPPA ITALIA – Campione d’inverno, vincitrice del girone di Champions League e sconfitta in Supercoppa, la Juventus fa i conti con il terzo obiettivo stagionale. Tra poco si giocherà Juventus-Udinese, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. All’Allianz Stadium, Maurizio Sarri schiera una formazione inedita. Spazio a Buffon tra i pali, protetto dal rientrante de Ligt, che partirà titolare al fianco di Rugani. A centrocampo torna Bentancur, squalificato in campionato, insieme a Rabiot e Bernardeschi, provato per la prima volta da mezz’ala. Il ritorno da titolare più clamoroso, e naturalmente il più atteso, è quello di Douglas Costa, che Sarri schiera da trequartista, ma che sicuramente avrà grande libertà di spaziare sul fronte offensivo. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, colpito dalla sinusite. Dall’altra parte Gotti si concede parecchio turnover e affida l’attacco a Nestorovski e Teordorczyk.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Douglas Costa, Higuain, Dybala. Allenatore: Sarri

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Teordorczyk, Nestorovski. Allenatore: Gotti