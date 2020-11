TORINO- Con una nota ufficiale, la Juventus ha reso nota la guarigione dal Covid di Alessandro Di Pardo, esterno della formazione under 23, che tornerà quindi a disposizione del tecnico Zauli: “Alessandro Di Pardo ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo e, pertanto, il calciatore può tornare alla regolare attività”.