TORINO- Quest’oggi, prima della partenza alla volta di Crotone, dove si disputerà la partita di questa sera contro i rossoblù di Stroppa, i calciatori e lo staff della Juventus sono stati sottoposti ai tamponi di rito per rilevare eventuali positivi al Coronavirus. Come riportato da Tuttosport, i risultati sono tutti negativi e il club ha già annunciato che nuove comunicazioni arriveranno soltanto per evidenziare eventuali nuove positività.