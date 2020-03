Juventus, torna di moda l’idea Romagnoli

TORINO- Capitan Chiellini, nonostante il rinnovo non in discussione, è ormai giunto al finale della sua gloriosa carriera. Per questo la Juventus, che non vuole farsi trovare impreparata, è in cerca di un giovane centrale che possa rimpiazzare al meglio il numero 3. Stando a quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri non avrebbero mai smesso di seguire Alessio Romagnoli, che in estate potrebbe lasciare il Milan vista la politica di abbassamento degli ingaggi che i rossoneri sono intenzionati ad attuare.

