Juventus, si valutano due giovani per l’attacco

TORINO- Con l’obiettivo di ringiovanire un reparto, l’attacco, in avanti con l’età, la Juventus è al lavoro per aggiungere alla propria rosa almeno un giovane talento. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il pallino del ds Fabio Paratici è Kaio Jorge, talento scuola Santos per il quale viene fatta una valutazione di 30 milioni di euro (contro i 20 che i bianconeri vorrebbero spendere). L’altra idea, invece, porta a Donyell Malen, talento classe 1999 che si sta rendendo protagonista con la maglia del Psv. A favorire questa seconda operazione ci sarebbe Mino Raiola, procuratore del ragazzo e con cui i rapporti sono ottimi.

