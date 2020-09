Juventus-Sampdoria, le probabili scelte di Pirlo

TORINO- Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti riguardo il possibile undici che mister Pirlo schiererà tra poche ore contro la Sampdoria. In porta Szczesny, che dovrebbe guidare la difesa a tre formata da Danilo, Bonucci e capitan Chiellini. Sulle fasce probabile la presenza di Cuadrado e De Sciglio (adattato a sinistra), mentre i ballottaggi più accesi sono a centrocampo. Al momento Bentancur, Rabiot e Ramsey sono in vantaggio sugli Arthur e McKennie, diretti verso la panchina In avanti obbligata la coppia Ronaldo-Kulusevski.