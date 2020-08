Juventus-Roma, le pagelle di Di Livio: Higuain il più vivace, gara da incubo per Danilo

TORINO- La Juve cade in casa contro la Roma, chiudendo il proprio campionato con una sconfitta. Per i giallorossi è la prima affermazione all’Allianz Stadium. Ecco i voti di Higuain e compagni:

SZCZESNY 6: incolpevole sui gol presi. (DAL 71′ PINSOGLIO 6: prima gara stagionale per lui, sicuro quando chiamato in causa).

DANILO 4.5: gara da incubo per lui. Ingenuo sul fallo che porta al rigore per la Roma, ogni volta che viene puntato va in difficoltà. Perde Perotti sul 3-1 giallorosso.

RUGANI 4.5: perde Kalinic sul gol del pareggio, non perfetto anche in occasione del 3-1 della Roma.

BONUCCI 5: anche lui naufraga con il resto del reparto davanti alle offensive romaniste. (DAL 50′ DEMIRAL 6: al ritorno in campo dopo più di 7 mesi gioca una buona partita, anche se i tempi migliori sono ancora lontani, ma è comprensibile).

FRABOTTA 5.5: esordio in Serie A per lui. In difficoltà in fase difensiva, qualche buona discesa in avanti.

RABIOT 6.5: l’assist per il gol di Higuain è una giocata di classe. Anche se a ritmi bassi dimostra di essere il centrocampista più in forma in questo periodo. (DAL 50′ RAMSEY 6: ingresso positivo, coglie anche un palo con una bella conclusione dal limite).

MURATORE 6: prestazione positiva, a centrocampo i palloni passano tutti per i suoi piedi. Cala nella ripresa, ma visti i ritmi era comprensibile.

MATUIDI 5.5: perde diversi palloni, prova a rimediare con la solita grinta e la solita corsa. Non perfetto anche lui sul 3-1 della Roma.

BERNARDESCHI 5: invisibile in avanti, assiste alla discesa di Zaniolo sul 3-1 degli ospiti (sulla quale subisce anche un fallo). Probabilmente la sua ultima gara di campionato con la Juve.

HIGUAIN 6.5: sblocca la gara con una zampata delle sue, dimostrandosi poi il più attivo in attacco. (DAL 78′ VRIONI s.v.).

ZANIMACCHIA 5.5: meno positivo della gara con il Cagliari. Prova qualche giocata, ma è ben imbrigliato.

MARTUSCIELLO 5.5: siede in panchina al posto dello squalificato Sarri. La sua Juve, nonostante i ritmi bassi e le poche motivazioni per un campionato già chiuso, commette troppi errori.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<