Juventus, presentata la nuova collezione ICON

TORINO- Come comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha ufficialmente lanciato la linea di abbigliamento in collaborazione con Icon feat. Loco Dice: “Un altro legame, quanto mai evidente, è quello tra i suoi pezzi, capaci di abbattere le barriere musicali tra generi diversi, con un approccio diretto quanto naturale, e la nuova collezione ICON, che nasce per permettere nuove combinazioni, liberando la fantasia di chi sceglie di indossare capi freschi, audaci, ispirati alle gloriose divise degli anni ’90, ma allo stesso tempo estremamente contemporanei e in linea con lo stile streetwear. Ai colori dominanti, ovviamente il bianco e nero, si aggiunge l’arancione, che in questa stagione caratterizza la terza divisa da gioco. La vestibilità ampia e il comfort regalato dai capi sono in linea con le tendenze del momento, ma sono la filosofia innovativa, l’approccio anticonformista, il desiderio di andare oltre l’ordinario che rendono la nuova collezione ICON il perfetto simbolo di ciò che ispira e muove Juventus: l’essere in ogni gesto, in ogni momento, semplicemente Live Ahead”.