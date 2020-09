TORINO- Si apre con un rotondo successo per 5-0 in amichevole con il Novara l’avventura sulla panchina della Juventus per Andrea Pirlo. Dopo l’1-0 del primo tempo firmato dal solito Cristiano Ronaldo, nella ripresa la banda bianconera si è scatenata e, grazie alle reti di Ramsey, Pjaca e Portanova (doppietta) ha allargato il divario. Una prestazione che è piaciuta al tecnico juventino, che ha così commentato sui social: “Un buon allenamento!”: