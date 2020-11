TORINO- La Juventus, per continuare il proprio processo di svecchiamento, è in continua ricerca di giovani talenti. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, l’ultimo nome finito sulla lista del ds Fabio Paratici sarebbe quello di Filippo Tripi, centrocampista classe 2002 e capitano della Primavera della Roma. Il club giallorosso starebbe pensando di rinnovare il contratto del ragazzo, attualmente in scadenza nel 2022, ma i bianconeri preparano le contromosse.