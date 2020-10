Juventus-Napoli sarà seguita in tutto il mondo

TORINO – Il mondo mediatico punterà domenica i riflettori sull’Allianz Stadium di Torino per Juventus-Napoli. Il posticipo della terza giornata di Serie A sarà seguita in scala planetaria. Tutti i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva per l’evento.

Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Romania, Portogallo, Olanda, Danimarca, e quelle sudamericane quali Brasile, Argentina, Colombia, Cile e Venezuela.

Collegati anche Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Australia, oltre, tra gli altri, gli Stati africani di Algeria, Angola, Burundi, Camerun, Kenia, Guinea, Etiopia, Senegal Uganda, Zambia e Zimbabwe. A riportarlo è il sito ufficiale del Napoli.