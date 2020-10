Juventus-Napoli – Le società consegneranno oggi gli ultimi documenti

TORINO – Ci si avvicina sempre di più alla soluzione della vicenda che ha coinvolto Juventus e Napoli: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, le due società consegneranno entro oggi gli ultimi documenti. Quella odierna è la data di scadenza del giudice sportivo, che analizzerà le ultime documentazioni per prendere le sue decisioni. Le opzioni sono quelle di un rinvio del match o di un 3-0 a tavolino per la Juve, che comunque si è presentata in campo: era il 4 ottobre 2020, infatti, quando i bianconeri hanno atteso invano sul rettangolo verde dell’Allianz Stadium gli avversari partenopei, rimasti in Campania. Nei prossimi giorni, dunque, si attende il responso definitivo da parte del giudice sportivo: Juve e Napoli attendono.