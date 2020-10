Juventus-Napoli – Carnevali: “Brutta figura per il calcio italiano”

TORINO – Ha parlato della vicenda che ha visto coinvolte Juventus e Napoli anche Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo. Alla trasmissione La Politica nel Pallone, il dirigente neroverde ha detto la sua su quanto accaduto, affermando: “Purtroppo, ieri è stata veramente una brutta figura per il calcio italiano: abbiamo dato un pessimo esempio al nostro paese e all’estero, facendo sempre gli stessi errori. Non entro nella faccenda, ma dico solamente che la FIGC ha proposto un protocollo, che è stato approvato chiaramente dal CTS: si sarebbe dovuto far giocare questa partita. Purtroppo tutti quanti fanno ciò che vogliano in questo paese.

Un’impresa incredibile è stata fatta, insieme a tanti sacrifici, per portare a termine la scorsa stagione e ci si è riusciti grazie alla cooperazione tra le società e tra gli addetti ai lavori. Sono stati ridotti molti danni, ma non si è partiti col piede giusto in questo campionato: alcuni club, infatti, hanno iniziato in ritardo e ieri è stato sospeso un match. Il momento è difficile, ma bisogna convivere con il coronavirus e portare avanti il nostro calcio, una delle aziende più fruttuose d’Italia“.