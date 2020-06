Juventus-Milan, le pagelle di Angelo Di Livio: CR7 torna umano per una sera

Juventus-Milan, ecco le pagelle di Angelo Di Livio:

BUFFON 6 – Mai seriamente impegnato dal Milan, che in inferiorità numerica ha creato pochissimi pericoli al recordman.

DANILO 6 – Buona gara a supporto delle ali, non mancano le discese sulla fascia e nemmeno l’equilibrio.

BONUCCI 6 – Pjanic tende a nascondersi e spesso tocca a lui dare il la alla manovra bianconera, gara da capitano di ordinaria amministrazione.

DE LIGT 6,5 – Ottimo il rientro dell’olandese, che mostra la solita personalità e si presenta più di una volta anche in zona gol.

ALEX SANDRO 6 – Fisicamente uno dei più pronti a questa ripresa. Forse gli è mancata un po’ di lucidità nel trovare l’ultimo passaggio, ma il suo contributo sull’out di sinistra è fondamentale.

BENTANCUR 6 – Era uno dei più affidabili prima dello stop e lo è ancora, pochissimi gli errori dell’uruguaiano.

PJANIC 5,5 – Poco propositivo e troppo timido quando c’era da affondare. In cabina di regia oggi serviva più personalità.

MATUIDI 5,5 – Solito lavoro di copertura delle incursioni di CR7. Il francese spreca una delle occasioni più ghiotte del primo tempo con cui la Juventus avrebbe potuto mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno.

DOUGLAS COSTA 5,5 – Molto motivato, cerca la conclusione dalla distanza in più di un’occasione, ma la saetta ancora non brilla come potrebbe. I pochi spazi lasciati dalla barricata rossonera certo non lo hanno aiutato.

DYBALA 6,5 – Nel finale di partita comincia ad accusare la stanchezza, ma nonostante i dubbi sulla tenuta fisica appare come il più brillante del reparto offensivo bianconero.

CRISTIANO RONALDO 5,5 – La macchina perfetta sembra leggermente inceppata. Spara verso gli spalti vuoti un paio di conclusioni che in genere hanno altro esito e colpisce il palo su calcio di rigore.